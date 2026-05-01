Ο Μάικι Βάρας εξακολουθεί να μην υπολογίζει τον Ίρβινγκ Λοσάνο, παρότι το Σαν Ντιέγκο πάει από ήττα σε ήττα.

Το Σαν Ντιέγκο έγινε το 2025 η 30ή ομάδα του MLS, με την πρώτη σπουδαία μεταγραφή στην ιστορία του καλιφορνέζικου franchise να είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο. Ο Ίρβινγκ Λοσάνο αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη μετά από 7,5 χρόνια στην Ευρώπη με τις φανέλες των Αϊντχόφεν και Νάπολι και να γίνει ο ηγέτης του Σαν Ντιέγκο, το οποίο έδωσε δώδεκα εκατομμύρια ευρώ στους Ολλανδούς και τετραετές συμβόλαιο με απολαβές που φέρονται να ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμών αλλά μέτρησε εντέλει έντεκα γκολ και εννέα ασίστ σε 34 συμμετοχές, με την ομάδα του να διαψεύδει κάθε προγνωστικό τερματίζοντας πρώτο στη δυτική περιφέρεια στη regular season, πριν αποκλειστεί στα ημιτελικά των playoffs από τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Ωστόσο, η συμμετοχή του Λοσάνο στο ματς με τους Καναδούς τον Νοέμβριο του 2025 ήταν και η τελευταία του μέχρι σήμερα, καθώς ο προπονητής, Μάικι Βάρας, τον έχει αφήσει εκτός πλάνων! Η σχέση των δύο βρισκόταν σε κρίση από τον Οκτώβριο, όταν ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είχε αντιδράσει μετά την αντικατάστασή του σε έναν αγώνα με τη Χιούστον Ντάιναμο, με αποτέλεσμα ο προπονητής του να τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή στα playoffs.

.@SanDiego_Futbol asked San Diego FC head coach Mikey Varas whether the club would consider bringing back Hirving Lozano:



“No chance.” pic.twitter.com/sOR8wYWeeR April 24, 2026

Μετά το τέλος της σεζόν, ο Βάρας αποφάσισε πως δεν υπολογίζει πλέον τον Μεξικανό, τονίζοντας πως έφτασε σε αυτήν την κίνηση λαμβάνοντας υπόψιν πολλά ζητήματα συμπεριφοράς του παίκτη. Ο Λοσάνο ενημερώθηκε τον χειμώνα ότι πρέπει να βρει ομάδα, με τον ίδιο να... κάθεται στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του και μέχρι σήμερα να προπονείται μόνος του, ρισκάροντας να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Στο μεταξύ, η έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος πάει από το κακό στο χειρότερο, με το Σαν Ντιέγκο να μετρά αυτή τη στιγμή πέντε συνεχόμενες ήττες και να προέρχεται από 0-2-6 σε όλες τις διοργανώσεις! Εντούτοις, ο προπονητής των Καλιφορνέζων εμμένει στην απόφασή του και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επαναφέρει τον Τσάκι, απάντησε ορθά κοφτά πως «δεν υπάρχει περίπτωση»! Κι αυτό παρότι οι οπαδοί του Σαν Ντιέγκο φώναξαν το όνομα του παίκτη στην πρόσφατη εντός έδρας ήττα από τους Πόρτλαντ Τίμπερς...