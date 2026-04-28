Λίγους μήνες μετά την πορεία μέχρι τον τελικό των playoffs του MLS, οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς είναι πιθανό να αλλάξουν όχι μόνο πόλη, αλλά και χώρα...

Ο κόσμος του MLS είναι ιδιαίτερος και συχνά, προκύπτουν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού ειδήσεις αρκετά παράξενες... Η τελευταία εξ αυτών, αφορά τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, περσινούς φιναλίστ των playoffs αλλά και μία από τις καλύτερες ομάδες της δυτικής περιφέρειας φέτος.

Μπορεί οι Καναδοί να βρίσκονται στην καλύτερη φάση της ιστορίας τους όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, εντούτοις την ίδια ώρα, κινδυνεύουν να... φύγουν από το Βανκούβερ! Το franchise, βλέπετε, έχει τεθεί προς πώληση εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο, ωστόσο δεν έχει βρεθεί αγοραστής, με τη συμφωνία με το γήπεδο, BC Place, να ολοκληρώνεται σε μερικούς μήνες.

Με τη διοίκηση να μην βρίσκει λύση για το μέλλον, φουντώνουν οι φήμες για μετεγκατάσταση των Γουάιτκαπς σε άλλη περιοχή, η οποία αναμένεται να βρίσκεται στις ΗΠΑ και όχι στον Καναδά! Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το Λας Βέγκας φαντάζει ως ο επικρατέστερος προορισμός, με διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για επενδυτές που έχουν πλάνο δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και την ανέγερση γηπέδου 50.000 θέσεων.

They CANNOT move the Vancouver Whitecaps. It’s a tragedy that American/Canadian sports teams are the only ones in the world who have to worry about their club moving. Could you imagine if Real Madrid moved to Mallorca? Manchester United moved to London? Inter Milan moved to… pic.twitter.com/ClghQQaBqE April 27, 2026

Το Φοίνιξ είναι επίσης μία πόλη που διεκδικεί θέση στο MLS, με όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, να μην αρέσουν καθόλου στους φιλάθλους της ομάδας του Τόμας Μίλερ. Save The Caps λέγεται η καμπάνια που έχουν ξεκινήσει οι φίλοι των Γουάιτκαπς, σε ανάλογο κλίμα με το Save The Crew των υποστηρικτών της Κολόμπους Κρου, που πριν από μερικά χρόνια κατάφεραν να μπλοκάρουν τη μετακίνηση της ομάδας στο Όστιν.

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στο Βανκούβερ» αναφέρει το σλόγκαν των Καναδών, που έκαναν sold out στο πρόσφατο εντός έδρας ματς ενάντια στους Κολοράντο Ράπιντς και έστειλαν με πανό και συνθήματα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως δεν είναι διατεθειμένοι να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να μεταναστεύει...