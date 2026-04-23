Ασταμάτητος ο Τσακίρης: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που κάνει ασίστ με απίθανη εκτέλεση κόρνερ!

Ο Νίκος Τσακίρης έχει βαλθεί να... τρελάνει το MLS καθώς έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ασίστ στη νίκη με 5-1 επί της Όστιν.

Εντυπωσιακοί είναι οι αριθμοί του Νίκου Τσακίρη στο MLS με τη Σαν Χοσέ καθώς είναι από τους ποδοσφαιριστές που εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο με τις επιδόσεις του και το επαλήθευσε στη νίκη επί της Όστιν.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έδωσε ασίστ για τρίτο συνεχόμενο ματς, φτάνοντας τα πέντε γκολ όπου έχει άμεση συμμετοχή σε εννιά ματς φέτος.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο μέρος, η Σαν Χοσέ ήταν καταιγιστική και όλα ξεκίνησαν στο 58ο λεπτό, όταν ο Ελληνοαμερικάνος ποδοσφαιριστής εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ και ο Γιασίνσκι με κεφαλιά-οβίδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια για το 1-1.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στα μέσα του πρώτου μέρους, ο Τσακίρης είχε σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 36ο λεπτό αλλά το πλασέ του μέσα στην περιοχή κατέληξε άουτ.

GOOOL de @SJEarthquakes: Jasinsk anota de cabeza tras un tiro de esquina de Tsakiris. pic.twitter.com/0zsHiVPrZV — MLS Español (@MLSes) April 23, 2026

Από εκεί και πέρα, η Σαν Χοσέ έστησε... πάρτι και επικράτησε με το ευρύ 5-1, φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες στο φετινό MLS και τις συνολικά οκτώ σε εννιά ματς.