«Φωτιά» ο Τσακίρης. Ξανά ασίστ με τη Σαν Χοσέ!

Δεν σταματά ο Νίκο Τσακίρης με τη Σαν Χοσέ καθώς είχε άμεση συμμετοχή σε γκολ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, αυτή τη φορά κόντρα στην LAFC.

Το δικό του... αποτύπωμα έβαλε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική ο Νίκο Τσακίρης για χάρη της Σαν Χοσέ στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του MLS.

Ο 18χρονος ομογενής μεσοεπιθετικός μοίρασε τη δεύτερη ασίστ του στο πρωτάθλημα και είχε άμεση σχέση με το γκολ για τρίτη συνεχόμενη φορά μετά την ασίστ την προηγούμενη αγωνιστική και τα δύο γκολ που πέτυχε με τη Σαν Ντιέγκο.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που με τη δική του πάσα, ο Μπούντα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για την ομάδα τους κόντρα στην LAFC και συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα όπου μετρά μόλις μία ήττα μετά από οκτώ αγωνιστικές.