Λίνεκερ: «Ο Κριστιάνο με έκανε unfollow επειδή είπα ότι ο Μέσι είναι καλύτερος»
Ένα νέο beef φαίνεται να γεννιέται στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πρωταγωνιστές τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκάρι Λίνεκερ και... τρίτο πρόσωπο τον Λιονέλ Μέσι!
Ο άλλοτε άσος των Λέστερ, Μπαρτσελόνα και Τότεναμ, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής τα τελευταία χρόνια, αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εκνευρίστηκε με μια άποψή του.
Συγκεκριμένα, ο 65χρονος εξήγησε ότι ο CR7 τον έκανε unfollow στο Instagram, μετά την απάντησή του στο... αιώνιο ερώτημα «Μέσι ή Κρστιάνο;». Ο Λίνεκερ είπε πως προτιμάει τον Αργεντίνο, και ο Κριστιάνο μάλλον χαλάστηκε από αυτό το σχόλιο.
Έτσι, ο Άγγλος σχολιαστής ανέφερε στο podcast ''The rest is football'' πως ο Πορτογάλος δεν τον συμπαθεί ιδιαίτερα πλέον και σταμάτησε να τον ακολουθεί, κάτι που ωστόσο δεν τον... επηρεάζει ιδιαίτερα.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Δεν τον αναστάτωσα με τίποτα από όσα είπα γι' αυτόν. Απλώς είμαι ειλικρινής και νομίζω ότι ο Μέσι είναι, συνολικά, καλύτερος ποδοσφαιριστής. Σταμάτησε να με ακολουθεί στο Instagram. Θα το ξεπεράσω», είπε αστειευόμενος και πρόσθεσε: «Πάντα θα μου αρέσει ο Ρονάλντο. Τον έχω δει να παίζει πολλές φορές. Ξέρω ότι είναι λίγο ενοχλημένος μαζί μου, αλλά δεν πειράζει».
🚨🗣️ Gary Lineker:— MessiXtra (@MessiXtraHQ) April 16, 2026
"Cristiano doesn't like me, I was just honest and said that I simply think Lionel Messi is better than him overall as a footballer, and then he unfollowed me on Instagram." pic.twitter.com/4rz9Or8MNK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.