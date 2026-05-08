Μέσι: «Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια!»

Ο Λιονέλ Μέσι παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της πατρίδας του και στάθηκε στο «mentality» που τον έχει οδηγήσει στις επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του.

Στην «εμμονή» του με τη νίκη στάθηκε ο Λιονέλ Μέσι μιλώντας σε Μέσο της Αργεντινής! Ο 38χρονος -πλέον- θρύλος τόνισε πως δεν αφήνει ούτε τους γιους του να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια και συνέχισε λέγοντας πως η νοοτροπία νικητή που διαθέτει τον έχει κάνει αυτό που είναι.

Ο «Pulga» ετοιμάζεται για το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του με την Ασημένια. Στη μακροχρόνια και τεράστια καριέρα του έχει κατακτήσει τα πάντα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο αλλά ποτέ δεν έχασε το κίνητρο να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Αυτό το «mindset» τον έχει οδηγήσει σύμφωνα με τον ίδιο σε μια ονειρική καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, που οι φίλοι της «στρογγυλής θεάς» τον απολαμβάνουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αργεντινός σταρ:

«Μου αρέσει να κερδίζω σε όλα! Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια... Έτσι είμαι και αυτό με οδήγησε να πετύχω όλα όσα έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πώς να χάνω, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι», είπε χαρακτηριστικά.