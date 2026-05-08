Μέσι: «Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια!»
Στην «εμμονή» του με τη νίκη στάθηκε ο Λιονέλ Μέσι μιλώντας σε Μέσο της Αργεντινής! Ο 38χρονος -πλέον- θρύλος τόνισε πως δεν αφήνει ούτε τους γιους του να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια και συνέχισε λέγοντας πως η νοοτροπία νικητή που διαθέτει τον έχει κάνει αυτό που είναι.
Ο «Pulga» ετοιμάζεται για το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του με την Ασημένια. Στη μακροχρόνια και τεράστια καριέρα του έχει κατακτήσει τα πάντα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο αλλά ποτέ δεν έχασε το κίνητρο να βρίσκεται στο προσκήνιο.
Αυτό το «mindset» τον έχει οδηγήσει σύμφωνα με τον ίδιο σε μια ονειρική καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, που οι φίλοι της «στρογγυλής θεάς» τον απολαμβάνουν.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αργεντινός σταρ:
«Μου αρέσει να κερδίζω σε όλα! Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια... Έτσι είμαι και αυτό με οδήγησε να πετύχω όλα όσα έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πώς να χάνω, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι», είπε χαρακτηριστικά.
🚨🇦🇷 Leo Messi: “I like winning at everything! I don't even let my sons win in video games…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
“That’s just the way I am, and it’s what led me to achieve everything I’ve achieved. I don't know how to lose, but that’s what made me who I am”, told @polloalvarezok. pic.twitter.com/B2noFRohMo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.