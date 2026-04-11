Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το δρόμο της νίκης για την Αλ Νασρ με το γκολ υπ'αριθμόν 968 και την έχει πάρει από το χεράκι για να τη στείλει στην κορυφή της Σαουδικής Αραβίας!

Όσο οι αρμόδιοι προσπαθούν να μην.... χάσουν το μέτρημα, εκείνος συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα: Να σκοράρει. Και μαζί με τα δικά του γκολ, αυξάνονται και οι πιθανότητες τίτλου για την Αλ Νασρ! Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκει για ακόμα μια φορά δίχτυα κόντρα στην Αλ Ακούντ, η Αλ Νασρ επικράτησε 2-0 και βρέθηκε στο +5 με από την Αλ Χιλάλ με σταθερή πορεία προς την κούπα!

Ο CR7 άνοιξε το δρόμο της νίκης μόλις στο 15΄, όταν βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 1-0, φτάνοντας τα 968 γκολ στην μυθική καριέρα του! Ο Ζοάο Φέλιξ κατάφερε να προσθέσει ένα ακόμα στο 47΄για να κλειδώσει το τρίποντο με το τελικό 2-0 που διατηρεί την Αλ Νασρ στην πρώτη θέση, ως πλέον το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Saudi Pro League, επιστρέφοντας στο θρόνο για πρώτη φορά από το 2019.

Σε περίπτωση που τελικά δεν υπάρξει ανατροπή, αυτό θα είναι και το πρώτο πρωτάθλημα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος από τότε που μετακόμισε στην ασιατική χώρα μετράει μόλις ένα Arab Club Champions Cup που κατέκτησε το 2023.