Ίντερ Μαϊάμι: Στο κάδρο ο Τσάβι για τη θέση του προπονητή

Μανώλης Μακρόπουλος
Ο Χαβιέρ Μασεράνο αποτελεί παρελθόν από την Ίντερ Μαϊάμι και οι άνθρωποι του συλλόγου τσεκάρουν και πάλι έναν πρώην συμπαίκτη του Μέσι.

«Ακέφαλη» όσον αφορά τη θέση του προπονητή έχει μείνει η Ίντερ Μαϊάμι, μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» με τον Χαβιέρ Μασεράνο.

Ο Αργεντίνος πρώην αμυντικός χαφ πλήρωσε το κακό ξεκίνημα της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ στην τρέχουσα σεζόν και πλέον ο σύλλογος βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, οι άνθρωποι του κλαμπ από το Μαϊάμι φέρεται να έχουν ψηλά στη λίστα τους και πάλι έναν πρώην συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα. Ο λόγος για τον σπουδαίο Τσάβι Ερνάντεθ που επίσης διατέλεσε και προπονητής των «μπλαουγκράνα».

 

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Ισπανός είναι μαζί με τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο τα δυο φαβορί για την διαδοχή του Μασεράνο και σύντομα θα ξεκινήσουν οι πρώτες επαφές.

     

    Φόρτωση BOLM...
     

