Ίντερ Μαϊάμι: Στο κάδρο ο Τσάβι για τη θέση του προπονητή
«Ακέφαλη» όσον αφορά τη θέση του προπονητή έχει μείνει η Ίντερ Μαϊάμι, μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» με τον Χαβιέρ Μασεράνο.
Ο Αργεντίνος πρώην αμυντικός χαφ πλήρωσε το κακό ξεκίνημα της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ στην τρέχουσα σεζόν και πλέον ο σύλλογος βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, οι άνθρωποι του κλαμπ από το Μαϊάμι φέρεται να έχουν ψηλά στη λίστα τους και πάλι έναν πρώην συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα. Ο λόγος για τον σπουδαίο Τσάβι Ερνάντεθ που επίσης διατέλεσε και προπονητής των «μπλαουγκράνα».
Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Ισπανός είναι μαζί με τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο τα δυο φαβορί για την διαδοχή του Μασεράνο και σύντομα θα ξεκινήσουν οι πρώτες επαφές.
SE DEFINE EL REEMPLAZO DE MASCHE 👀🇺🇸— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2026
Informa @caminocristiann que la dirigencia de INTER MIAMI tiene en carpeta a XAVI HERNÁNDEZ y MARCELO GALLARDO como opciones para asumir en el equipo de Lionel Messi.
👉 El español es el principal candidato para suceder a Javier Mascherano,… pic.twitter.com/xHZVIH2GMr
