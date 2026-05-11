Ο Μέσι αποθέωσε τη Μπαρτσελόνα μέσω ανάρτησης
H Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης (2-0) και κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, όπως ήταν φυσικό η ομάδα του Χάνσι Φλικ δέχθηκε πολλά συγχαρητήρια μηνύματα, με το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι να ξεχωρίζει.
Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές των Μπλαουγκράνα και έχει ζήσει πολλές στιγμές δόξας στα 17 χρόνια της ποδοσφαιρικής του πορείας στον σύλλoγο. Έτσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έστειλε το δικό του μήνυμα στην παλιά αγαπημένη του.
Πιο συγκεκριμένα ο 38χρονος σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι 'εκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram: «Πρωταθλητές! Για πάντα να ζει η Μπαρτσελόνα», έγραψε χαρακτηριστικά στην εν λόγω ανάρτηση.
Δείτε ΕπίσηςΦλικ: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή»
Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως ο Αργεντίνος σουπερ σταρ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον Χάνσι Φλικ που λίγες ώρες πριν από το ματς έχασε τον πατέρα του.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός: «Ο Λιονέλ Μέσι επικοινώνησε μαζί μου για να μου εκφράσει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του πατέρα μου. Επίσης μου έδωσε στήριξη και ευχές ενόψει του αγώνα. Ένας πραγματικός θρύλος εντός και εκτός γηπέδου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.