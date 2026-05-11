Ο Μέσι αποθέωσε τη Μπαρτσελόνα μέσω ανάρτησης

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Μέσι στους Μπλαουγκράνα, μετά την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος της Μπαρτσελόνα!

H Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης (2-0) και κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, όπως ήταν φυσικό η ομάδα του Χάνσι Φλικ δέχθηκε πολλά συγχαρητήρια μηνύματα, με το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι να ξεχωρίζει.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές των Μπλαουγκράνα και έχει ζήσει πολλές στιγμές δόξας στα 17 χρόνια της ποδοσφαιρικής του πορείας στον σύλλoγο. Έτσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έστειλε το δικό του μήνυμα στην παλιά αγαπημένη του.

Πιο συγκεκριμένα ο 38χρονος σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι 'εκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram: «Πρωταθλητές! Για πάντα να ζει η Μπαρτσελόνα», έγραψε χαρακτηριστικά στην εν λόγω ανάρτηση.

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως ο Αργεντίνος σουπερ σταρ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον Χάνσι Φλικ που λίγες ώρες πριν από το ματς έχασε τον πατέρα του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός: «Ο Λιονέλ Μέσι επικοινώνησε μαζί μου για να μου εκφράσει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του πατέρα μου. Επίσης μου έδωσε στήριξη και ευχές ενόψει του αγώνα. Ένας πραγματικός θρύλος εντός και εκτός γηπέδου».