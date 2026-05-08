Μέσι για Ρονάλντο: «Η σχέση μας ήταν πάντα καλή και γεμάτη σεβασμό»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για την αντιπαλότητά του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ξεκαθαρίζοντας πως η κόντρα τους δεν ήταν ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.

Οι δυο τους μοιράστηκαν την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή για περίπου 15 χρόνια. Ο Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με εκείνη της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ομηρικές τους μάχες, τα αξέχαστα Clasico, τα εκατοντάδες γκολ, τα εντυπωσιακά ρεκόρ και οι αναρίθμητες στιγμές μαγείας ήταν το επιστέγασμα των όσο μας χάρισαν για τόσα συναπτά χρόνια, με την κόντρα τους να περνάει στη σφαίρα του μύθου.

Όπως ξεκαθαρίζει ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι, η αντιπαλότητά τους περιορίστηκε μονάχα στα στεγανά των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Ο Αργεντινός μάγος κλήθηκε να σχολιάσει τη σχέση του με τον Ρονάλντο, την οποία χαρακτήρισε υγιή και γεμάτη σεβασμό, καθώς η αντιζηλία τους αφορούσε μονάχα το αθλητικό κομμάτι.

«Αυτό που συνέβη ήταν μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα. Είναι κάτι φυσιολογικό στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εγώ ήμουν στην Μπαρτσελόνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, και ανταγωνιζόμασταν για τα πάντα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, οπότε ο κόσμος μάς συνέκρινε συνεχώς.

Όμως η σχέση μας ήταν πάντα καλή και γεμάτη σεβασμό, και όλα όσα συνέβησαν ήταν καθαρά αθλητικά. Δεν υπήρχε τίποτα προσωπικό. Δεν συναντιόμασταν συχνά, παρά μόνο σε αγώνες ή τελετές βραβεύσεων, και ήμασταν πάντα σε καλές σχέσεις.

Τώρα βρισκόμαστε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας, αλλά αυτό που συνέβη ήταν μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μέσι σε συνέντευξή του σε Αργεντινό δημοσιογράφο.