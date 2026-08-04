Ο Λιονέλ Μέσι έδειξε για άλλη μια φορά την ανθρώπινη πλευρά του, προσφέροντας χρήματα για την αποκατάσταση περιοχής της Μαδρίτης που επλήγη από πυρκαγιές.

Μια σπουδαία κίνηση έκανε ο Λιονέλ Μέσι, θέλοντας να βοηθήσει περιοχή της Μαδρίτης που επλήγη από πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, με την είδηση αυτή να γνωστοποιεί η περιφερειακή πρόεδρος, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος Αργεντίνος προσέφερε το ποσό των 80 χιλιάδων ευρώ για την περιοχή (της κοινότητας της Μαδρίτης) ονόματι Σιέρα Οέστε, που υπέστη ζημιές μετά τις φωτιές και την αποκατάστασή τους.

Μάλιστα, τον ευχαρίστησε δημόσια μέσω ανάρτησης στο Χ και ανέφερε πως οι κάτοικοι της περιοχής ανυπομονούν να τον υποδεχθούν και να χειροκροτήσουν αυτή του την πράξη.

«Ο Λέο Μέσι δώρισε 80.000 ευρώ για την αποκατάσταση της περιοχής Sierra Oeste της Μαδρίτης. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι οι κάτοικοι της Μαδρίτης ανυπομονούν να τον υποδεχτούν σύντομα, για να του χαρίσουν το χειροκρότημα που του αξίζει».