Ο Μέσι ξεπέρασε τον Πελέ στα γκολ απο απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Ο Μέσι σκόραρε το 901 γκολ της καριέρας του στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Νιου Γιορκ Σίτι και ξεπέρασε τον Πελέ στα τέρματα απο απευθείας εκτελέσεις φάουλ.

Η Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψε χθες στη Νέα Υόρκη για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του MLS και επικράτησε με 2-3 χάρη στα γκολ των Λουζάν (4'), Μέσι (61') και Μίκαελ (74').

Μάλιστα το τέρμα του Αργεντινού σούπερ σταρ, το οποίο ήταν το νο.901 στη καριέρα του, προήλθε από μία εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να κοντράρει ελαφρά στην πορεία της προς τα δίχτυα. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του 38χρόνου επιθετικού σε 5 παιχνίδια πρωταθλήματος και το πέμπτο σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν.

Το τέρμα αυτό σηματοδότησε επίσης το 71ο γκολ που σκοράρει στην καριέρα του ο Μέσι με φάουλ, ξεπερνώντας έτσι τον Πελέ στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας και κυνηγάει πλέον τον Ζουνίνιο, που έχει 72, ώστε να καταφέρει να μπει στην τριάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

🌟🌎 Lionel Messi is just ONE GOAL away from equalling Juninho Pernambucano and breaking into the TOP 3 all-time free-kick scorers in football history:



🇧🇷 Marcelinho Carioca – 78

🇧🇷 Roberto Dinamite – 75

🇧🇷 Juninho Pernambucano – 72

🇦🇷 LIONEL MESSI – 71

🇧🇷 Marcos Assunção – 69… pic.twitter.com/hwFtIMbMQS — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 23, 2026

Ο Μέσι πλησιάζει ακόμη στο ιστορικό ορόσημο των 1.000 γκολ, εδραιώνοντας έτσι περαιτέρω την κληρονομιά του, ως ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.