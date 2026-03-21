Μέσι: Πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ με τον Ντε Πολ και γίνεται viral (vid)
Μετά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι είπε να κατακτήσει και εκείνο της μουσικής! Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που πρόσφατα έφτασε το ορόσημο των 900 γκολ στη μυθική καριέρα του, εμφανίστηκε σε βίντεο κλιπ, προκαλώντας χαμό στα social media.
Συγκεκριμένα, ο 38χρονος πήρε μέρος στο νέο τραγούδι της Τίνι Στόεσελ, της συντρόφου του συμπαίκτη του σε Ίντερ Μαϊάμι και Εθνική, Ροντρίγκο Ντε Πολ, με το κλιπάκι να γίνεται άμεσα viral.
Ο Μέσι εμφανίζεται σε ένα σημείο του ''Dos Amantes'' κρατώντας μια σακούλα να χτυπάει μια πόρτα μαζί με τον Ντε Πολ και να λέει «Ανοίξτε γρήγορα γιατί λιώνει ο πάγος!», ενώ στη συνέχεια μεταφέρει μια σαλάτα στο τραπέζι, όπου συμμετέχει στη συζήτηση.
Φυσικά, η μεγάλη του αγάπη, η «στρογγυλή θεά» δεν απουσιάζει, αφού σε άλλο σημείο φαίνεται να κάνει κολπάκια και πάσες με τον συμπαίκτη και φίλο του.
Messi’s cameo on Tini Stoessel music video ❤️pic.twitter.com/o4eZ4m9TJO— MessiMania (@M10Update) March 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.