Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της Τίνι Στόεσελ, συντρόφου του Ντε Πολ, με το βίντεο να γίνεται viral.

Μετά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι είπε να κατακτήσει και εκείνο της μουσικής! Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που πρόσφατα έφτασε το ορόσημο των 900 γκολ στη μυθική καριέρα του, εμφανίστηκε σε βίντεο κλιπ, προκαλώντας χαμό στα social media.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος πήρε μέρος στο νέο τραγούδι της Τίνι Στόεσελ, της συντρόφου του συμπαίκτη του σε Ίντερ Μαϊάμι και Εθνική, Ροντρίγκο Ντε Πολ, με το κλιπάκι να γίνεται άμεσα viral.

Ο Μέσι εμφανίζεται σε ένα σημείο του ''Dos Amantes'' κρατώντας μια σακούλα να χτυπάει μια πόρτα μαζί με τον Ντε Πολ και να λέει «Ανοίξτε γρήγορα γιατί λιώνει ο πάγος!», ενώ στη συνέχεια μεταφέρει μια σαλάτα στο τραπέζι, όπου συμμετέχει στη συζήτηση.

Φυσικά, η μεγάλη του αγάπη, η «στρογγυλή θεά» δεν απουσιάζει, αφού σε άλλο σημείο φαίνεται να κάνει κολπάκια και πάσες με τον συμπαίκτη και φίλο του.