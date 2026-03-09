Ράγισε καρδιές το post του Τριάντη: «Ένα γκολ που ήρθε από τον ουρανό, ο μπαμπάς και η μαμά με παρακολουθούν από ψηλά»

Ο Νεκτάριος Τριάντης πέτυχε ένα απίστευτο γκολ και στη συνέχεια έβαλε τα κλάματα λόγω του θανάτου της μητέρας του, με τον ίδιο να μοιράζεται τα συναισθήματα του.

Λογαριασμό στο φετινό MLS άνοιξε ο Νεκτάριος Τριάντης, ο οποίος πέτυχε ένα απίθανο γκολ για τη Μινεσότα και παρά την ήττα από τη Νάσβιλ (3-1), ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο τον γύρω του κόσμου έκανε η εικόνα του ίδιο μετά το τέρμα που πέτυχε.

Ο 23χρονος χαφ έδειξε τον ουρανό και στη συνέχεια έβαλε τα κλάματα, συγκινώντας όλο τον πλανήτη καθώς μερικές εβδομάδες πριν είχε χάσει τη μητέρα του. Ο ίδιος συγκλόνισε με τα λόγια του σε post που ανέβασε σχετικά με το εντυπωσιακό γκολ που έβαλε.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Ένα γκολ που ήρθε από τον ουρανό, ο μπαμπάς και η μαμά μαζί με παρακολουθούν από ψηλά. Το αφιερώνω σε εκείνη. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει όλοι σκεφτόμαστε εσένα, μαμά».