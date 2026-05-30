Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προέβλεψε τον νέο πρωταθλητή του NBA
Την πρόβλεψή του για τον φετινό πρωταθλητή του NBA έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με την ομάδα που που επέλεξε μάλιστα να παίζει δυνατά για πιθανό προορισμό του!
«Πιστεύω ότι οι Νικς θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ σημαντικό ρόλο παίζει η δυναμική. Έχουν πετύχει περίπου 11 διαδοχικές νίκες και ολόκληρη η πόλη βρίσκεται στο πλευρό τους», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Twitch μαζί με τον Μάρλον.
Ο αντίπαλος των Νικς στους τελικούς δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός, καθώς οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σαν Αντόνιο Σπερς δεν έχουν λύσει τις διαφορές τους.
Η σειρά βρίσκεται ακόμη στο 3-3 στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας και το Game 7 θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση για τους τελικούς.
