Σε φιλικό παιχνίδι στο Πουέρτο Ρίκο, ο Μέσι δέχτηκε επίθεση αγάπης από οπαδούς που έκαναν ντου στο γήπεδο για να τον αγκαλιάσουν.

Ο Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψαν στο Πουέρτο Ρίκο για ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέρασε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και χάρισε τη νίκη στους πρωταθλητές των ΗΠΑ με 2-1 μπροστά σε 20.000 οπαδούς. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς στο τέλος του αγώνα δέχθηκε… επίθεση αγάπης από έναν φίλαθλο.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο Αργεντινός σταρ στο 69ο λεπτό, από την άσπρη βούλα, διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Η ανυπομονησία των φιλάθλων που έδωσαν το «παρών» ήταν μεγάλη, καθώς το κοινό περίμενε να δει τον Μέσι στο αρχικό σχήμα. Ωστόσο, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός Χαβιέρ Μασεράνο, επέλεξε να μην τον ξεκινήσει βασικό.

Ο ενθουσιασμός στις εξέδρες ήταν τόσο μεγάλος που ο προπονητής δεν είχε άλλη επιλογή από το να ικανοποιήσει τους οπαδούς, ρίχνοντας τελικά τον Μέσι στον αγωνιστικό χώρο. Έκεινος έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα... χάρισε τη νίκη στην ομάδα του αλλά για κάποιους δεν ήταν αρκετό αυτό. Αφού, λίγο πριν από το σφύριγμα της λήξης, ο Αργεντινός δέχθηκε επίθεση αγάπης από έναν φίλαθλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τον αγκαλιάσει. Μαζί με τον νεαρό μπήκαν στα πιτς και παιδάκια με φανέλες της Μπαρτσελόνα, ζητώντας ένα αυτόγραφο.

Μάλιστα, ένας τον έριξε κάτω! Όπως ήταν φυσικό, απομακρύνθηκε αμέσως από το γήπεδο, με τους σεκιούριτι να τον απομακρύνουν αμέσως.