Λιονέλ Μέσι: Πήγε να «μπουκάρει» στα αποδυτήρια των διαιτητών, τον κράτησε ο Σουάρες (vid)
Ξεκίνημα με το... αριστερό στη νέα σεζόν του MLS έκανε η παρέα του Λιονέλ Μέσι, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τη Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής (22/2).
Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, προερχόμενος και από τραυματισμό, δεν είχε καλή απόδοση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως άλλωστε και συνολικά η ομάδα του. Φαίνεται όμως πως είχε αρκετά νεύρα μετά το φινάλε.
Αυτό διότι ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, απεικονίζει τον 38χρονο σε «έξαλλη» κατάσταση να προσπαθεί να κάνει... ντου στα αποδυτήρια των διαιτητών, προφανώς εκνευρισμένος από ορισμένες αποφάσεις τους.
Τη λύση έδωσε ο συμπαίκτης και κολλητός του, Λουίς Σουάρες, που έπειτα από αρκετό... τράβηγμα, κατόρθωσε να τον απομακρύνει, με τον παρουσιαστή του «STV Deportesi», Ζιοβάνι Γκερέρο, να μοιράζεται το σχετικό στιγμιότυπο.
Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW— Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026
