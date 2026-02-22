Ένα απίθανο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον Λιονέλ Μέσι εν εξάλλω να κατευθύνεται στα αποδυτήρια των διαιτητών και τον Σουάρες να τον τραβάει μακριά.

Ξεκίνημα με το... αριστερό στη νέα σεζόν του MLS έκανε η παρέα του Λιονέλ Μέσι, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τη Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής (22/2).

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, προερχόμενος και από τραυματισμό, δεν είχε καλή απόδοση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως άλλωστε και συνολικά η ομάδα του. Φαίνεται όμως πως είχε αρκετά νεύρα μετά το φινάλε.

Αυτό διότι ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, απεικονίζει τον 38χρονο σε «έξαλλη» κατάσταση να προσπαθεί να κάνει... ντου στα αποδυτήρια των διαιτητών, προφανώς εκνευρισμένος από ορισμένες αποφάσεις τους.

Τη λύση έδωσε ο συμπαίκτης και κολλητός του, Λουίς Σουάρες, που έπειτα από αρκετό... τράβηγμα, κατόρθωσε να τον απομακρύνει, με τον παρουσιαστή του «STV Deportesi», Ζιοβάνι Γκερέρο, να μοιράζεται το σχετικό στιγμιότυπο.