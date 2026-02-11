Ο Νεϊμάρ έστειλε ένα ξεχωριστό δώρο στον Λιονέλ Μέσι και τους γιούς του με... άρωμα Σάντος.

Η φιλία του Λιονέλ Μέσι με τον Νεϊμάρ, ξεκίνησε το 2014, όταν ο Βραζιλιάνος «πάτησε» Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Παρότι ο Αργεντίνος αγωνίζεται στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και ο Βραζιλιάνος στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος, η επικοινωνία τους είναι συχνή, ενώ φυσικά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νέι αποφάσισε να στείλει ένα ξεχωριστό δώρο στον Μέσι και τους γιούς του, το οποίο είχε έντονο άρωμα Σάντος. Συγκεκριμένα, ο 34χρονος έστειλε από μια φανέλα στον κάθε έναν, η οποία είναι η εντός έδρας του Βραζιλιάνικου συλλόγου, με το όνομα και το «10» του Νεϊμάρ και μια ξεχωριστή αφιέρωση στον καθένα.

Η Σάντος ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία με τον ''Pulga'' και τα παιδιά του να ποζάρουν χαμογελώντας και κρατώντας τις εμφανίσεις, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το δέσιμο των δυο σούπερ σταρ.