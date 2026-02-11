Νεϊμάρ: Το ξεχωριστό δώρο στον Μέσι και τους γιούς του
Η φιλία του Λιονέλ Μέσι με τον Νεϊμάρ, ξεκίνησε το 2014, όταν ο Βραζιλιάνος «πάτησε» Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Παρότι ο Αργεντίνος αγωνίζεται στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και ο Βραζιλιάνος στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος, η επικοινωνία τους είναι συχνή, ενώ φυσικά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Νέι αποφάσισε να στείλει ένα ξεχωριστό δώρο στον Μέσι και τους γιούς του, το οποίο είχε έντονο άρωμα Σάντος. Συγκεκριμένα, ο 34χρονος έστειλε από μια φανέλα στον κάθε έναν, η οποία είναι η εντός έδρας του Βραζιλιάνικου συλλόγου, με το όνομα και το «10» του Νεϊμάρ και μια ξεχωριστή αφιέρωση στον καθένα.
Η Σάντος ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία με τον ''Pulga'' και τα παιδιά του να ποζάρουν χαμογελώντας και κρατώντας τις εμφανίσεις, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το δέσιμο των δυο σούπερ σταρ.
De Neymar Jr para Lionel Messi. Do Príncipe para o Gênio.— Santos FC (@SantosFC) February 10, 2026
O Manto Sagrado, de valor imensurável, com o número eternizado pelo Rei. 10 de Neymar. 10 de Messi. 10 de Pelé. Um legado infinito na história do futebol.
¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi! 🇦🇷🤍🖤 pic.twitter.com/4hkGJbp0j6
