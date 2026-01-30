Η συμφωνία μεταξύ Γιαμάλ - Νεϊμάρ: «Αν Ισπανία και Βραζιλία φτάσουν ως τον τελικό του Μουντιάλ, θα πάμε διακοπές μαζί»

O Γιαμάλ μετά τον αγώνα κόντρα στην Κοπεγχάγη αποκάλυψε την συμφωνία που έκανε με τον Νεϊμάρ σε περίπτωση που Ισπανία και Βραζιλία βρεθούν στο τελικό του Μουντιάλ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποκάλυψε στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους μετά την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Κοπεγχάγη για την τελευταία αγωνιστική του Champions League μια συμφωνία που έκανε με τον Νεϊμάρ με φόντο το Μουντιάλ.

Ο αστέρας των Μπλαουγκράνα ανέφερε πως λίγες μέρες πριν τον αγώνα είχε συνομιλία με FaceTime με τον Βραζιλιάνο και κατά τη συζήτησή τους και έβαλαν στοίχημα να πάνε διακοπές μαζί αν Ισπανία και Βραζιλία φτάσουν ως τον τελικό του Μουντιάλ: «Συμφωνήσαμε με τον Νεϊμάρ, πως αν καταφέρουμε να βρεθούμε στον τελικό, θα πάμε διακοπές μαζί» και όπως ήταν φυσικό αυτή η δήλωση έγινε αμέσως viral.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής δήλωσε επίσης πως αν σκοράρει στη διοργάνωση, θα αφιερώσει το γκολ σε εκείνον με έναν από τους χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς του. Ο Γιαμάλ τρέφει μεγάλο θαυμασμό για τον Βραζιλιάνο, καθώς ήταν το παιδικό του είδωλο και δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να το δείχνει.