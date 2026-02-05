Ο Μέσι, αν και έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, δεν σκέφτεται καθόλου να αναμειχθεί στις εκλογές του συλλόγου.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε εκλογικό αναβρασμό, με τον Ζοάν Λαπόρτα να παραμένει το φαβορί ξανά για την ανάληψη της ηγεσίας του συλλόγου. Από από αυτή τη διαδικασία δεν θα μπορούσε να μην συνδεθεί και ο Λιονέλ Μέσι.

Ο θρύλος της Μπάρτσα είναι ένα πρόσωπο που θα είχε μεγάλο αντίκτυπο και σίγουρα θα μπορούσε να επηρεάσει πολλούς, εάν εξέφραζε υποστήριξη προς κάποιον από τους υποψηφίους. Ωστόσο σύμφωνα με την «Μarca», αυτό δεν είναι κάτι που θα συμβεί. Ο Μέσι, προς το παρόν, δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, ενώ η επιθυμία του είναι να παραμείνει εντελώς ουδέτερος, χωρίς να στηρίξει κανέναν. Στόχος του είναι η Ίντερ Μαϊάμι και φυσικά το Μουντιάλ.

Πριν λίγο καιρό, ο Αργεντίνος σταρ επέστρεψε στο «Καμπ Νόου» και εξέφρασε την μεγάλη του αγάπη για την ομάδα και τους οπαδούς δηλώνοντας πως θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στο μέρος που λατρεύτηκε όσο κανείς. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον και όχι τώρα με αφορμή τις εκλογές.

Στις προηγούμενες εκλογές του 2021, ο Μέσι είχε στηρίξει τον Λαπόρτα, ο οποίος είχε δηλώσει πως θα ανανέωνε το συμβόλαιο του παίκτη, αλλά όπως αποδείχθηκε αυτό δεν συνέβη. Ο τρόπος εξόδου του Αργεντίνου από το κλαμπ, οδήγησε σε ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, ενώ ο ίδιος ο Μέσι εξέφρασε την πικρία του για όσα έγιναν.