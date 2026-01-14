Η Marca με δημοσίευμά της αποκάλυψε το ασύλληπτο ποσό που προσφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, με τον ίδιο να αρνείται την προοπτική της Αλ Ιτιχάντ.

Δεν το βάζει κάτω ο Ανμάρ Αλ Χαϊλί, αναφορικά με την προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια να πείσει τον Λιονέλ Μέσι να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ιτιχάντ.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου της Saudi Pro League για ακόμη μια φορά τόνισε πως το οικονομικό δεν πρόκειται να αποτελέσει πρόβλημα, σε περίπτωση που ο Αργεντίνος μάγος αλλάξει στάση και δεχθεί να μεταβεί στην Ασία. Μάλιστα, ο Αλ Χαϊλί σε πρόσφατες δηλώσεις του που ανέδειξε η Marca ανέφερε πως ο Μέσι θα μπορούσε να διαλέξει ο ίδιος τόσο την διάρκεια όσο και τους όρους του συμβολαίου του.

Τόνισε δε πως θα του έδινε «λευκή επιταγή» και θα του επέτρεπε, αν το ήθελε, να κερδίζει χρήματα εφ' όρου ζωής, προκειμένου να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Εάν ο Μέσι συμφωνήσει να υπογράψει με την Αλ Ιτιχάντ, θα του πρόσφερα ένα συμβόλαιο όπου θα μπορούσε να κερδίζει όσο ποσό θέλει, για όσο θέλει, ακόμη και εφ' όρου ζωής».

Στη συνέχεια, ο Αλ Χαϊλί επιβεβαίωσε τις προηγούμενες προσπάθειές του να υπογράψει τον 38χρονο πλέον σούπερ-σταρ, ο οποίος, αφού αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του με την Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, απορρίπτοντας το μυθικό ποσό των 1.4 δισεκατομμυρίων ευρώ!

«Ναι, επικοινώνησα μαζί του και πριν, όταν έληξε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του πρόσφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέρριψε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρόλο που τους είχα πείσει. Ωστόσο, δεν δίστασε να την απορρίψει επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Τον σέβομαι και η Αλ Ιτιχάντ θα τον καλωσορίζει πάντα πίσω. Μπορεί να «έρθει όποτε θέλει», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως ακόμα... ελπίζει.