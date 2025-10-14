Μέσι: Ο σωματοφύλακάς του... ξεπέρασε το όριο και πανηγύρισε όπως ο Κριστιάνο (vid)
Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσεούκο, είναι έτσι κι αλλιώς viral με τη συνεχή παρουσία του στο πλευρό του Αργεντινού σταρ στα γήπεδα του MLS.
Αυτή τη φορά, ένας... πανηγυρισμός του αποτέλεσε αφορμή για να κάνει ξανά τον γύρο του διαδικτύου. Ο Τσεούκο συμμετείχε σε βίντεο με διάφορους influencers σκοράροντας ένα φαντστικό γκολ με βολέ!
Δείτε ΕπίσηςΠρόβλημα για τον Μέσι: Θα χρειαστεί να κατεδαφίσει μέρος της πολυτελούς έπαυλης του στην Ίμπιζα!
Το επίτευγμά του, του έδωσε το έναυσμα για να πανηγυρίσει έξαλλα. Έβγαλε την μπλούζα του, έκανε διάφορες κινήσεις εμπνευσμένος από MMA, προτού κάνει κάτι... ασυνήθιστο εάν αναλογιστεί κανείς την δουλειά του. Η ενέργειά του να πανηγυρίσει με τον τρόπο του «αντιπάλου» του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν πέρασε απαρατήρητη προκάλεσε ποικίλα σχόλια από χρήστες του διαδικτύου.
Δείτε το βίντεο:
Inter Miami have found Luis Suarez's replacement, and it's none other than... Leo Messi's bodyguard. 🎯— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 14, 2025
What a celebration. 😭💪 pic.twitter.com/HbL0EptLVX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.