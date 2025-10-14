Viral έχει γίνει ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι όχι τόσο για την... γκολάρα που έβαλε, αλλά περισσότερο για τον πανηγυρισμό του α λά Κριστιάνο.

Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσεούκο, είναι έτσι κι αλλιώς viral με τη συνεχή παρουσία του στο πλευρό του Αργεντινού σταρ στα γήπεδα του MLS.

Αυτή τη φορά, ένας... πανηγυρισμός του αποτέλεσε αφορμή για να κάνει ξανά τον γύρο του διαδικτύου. Ο Τσεούκο συμμετείχε σε βίντεο με διάφορους influencers σκοράροντας ένα φαντστικό γκολ με βολέ!

Το επίτευγμά του, του έδωσε το έναυσμα για να πανηγυρίσει έξαλλα. Έβγαλε την μπλούζα του, έκανε διάφορες κινήσεις εμπνευσμένος από MMA, προτού κάνει κάτι... ασυνήθιστο εάν αναλογιστεί κανείς την δουλειά του. Η ενέργειά του να πανηγυρίσει με τον τρόπο του «αντιπάλου» του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν πέρασε απαρατήρητη προκάλεσε ποικίλα σχόλια από χρήστες του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο: