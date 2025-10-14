Πρόβλημα για τον Μέσι: Θα χρειαστεί να κατεδαφίσει μέρος της πολυτελούς έπαυλής του στην Ίμπιζα!
Σύμφωνα με τη ισπανική εφημερίδα «ABC», η πολυτελής βίλα του Λιονέλ Μέσι που βρίσκεται στη περιοχή Σαν Ζοζέφ της Ίμπιζα με αξία 11 εκατομμυρίων ευρώ και έκταση άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων χτισμένη σε οικόπεδο 16.000 τετραγωνικών μέτρων, παρουσιάζει σημαντικές πολεοδομικές παρατυπίες.
Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η έπαυλη αυτή δεν διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης και αρκετές επεκτάσεις που έγιναν, όπως η προσθήκη δωματίων στο γκαράζ ή χωματουργικές εργασίες, πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες.
Στο γραφειοκρατικό μπέρδεμα προστίθεται επίσης και η περιβαλλοντική διαμάχη. Η βίλα του Μέσι είναι χτισμένη σε προστατευόμενη περιοχή με την ίδια την εταιρεία ακινήτων που κατέχει το κτήριο και συνδέεται με το περιβάλλον του παίκτη να την έχει χαρακτηρίσει ως «τοξικό περιουσιακό στοιχείο» επειδή δεν μπορεί να ενοικιαστεί ή να πωληθεί νόμιμα.
Οι αρχές μετά απο παραίνεση του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για τις παρατυπίες της πολυτελούς κατοικίας και οι αποφάσεις αναμένεται να παρθούν σύντομα. Το «ευτυχές» σενάριο για τον Αργεντίνο σούπερ σταρ θα είναι η επιβολή χρηματικού προστίμου, ενώ το απευκταίο η κατεδάφιση μέρους του σπιτιού.
