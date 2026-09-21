Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στη Σαν Ντιέγκο (2-2) και έφτασε τα 930 γκολ στη μυθική καριέρα του.

Όσο συνεχίζει να παίζει, τόσο θα μας προσφέρει στιγμές μαγείας, ακόμη και αν έχει «πατήσει» για τα καλά τα 39 χρόνιας ζωής του. Ο Λιονέλ Μέσι κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να αφήσει... άφωνο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, στο ισόπαλο με 2-2 ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σαν Ντιέγκο.

Ο Pulga, που πρόσφατα πανηγύρισε τον 49ο τίτλο της καριέρας του, το Campeones Cup, σκοράροντας και δίνοτας ασίστ απέναντι στην Κρουζ Αζούλ (2-0), πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ τα ξημερώματα της Δευτέρας (21/9).

Για την ακρίβεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, από πλάγια θέση, φτάνοντας έτσι τα 930 γκολ στην τεράστια καριέρα του! Παράλληλα, αυτό ήταν το γκολ Νο 75 με τέτοιο τρόπο, με τον Αργεντίνο μάγο να υπολείπεται τριών (γκολ) του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών από εκτελέσεις φάουλ, Μαρσελίνο Καριόκα, που έχει 78.