Χαμός με τη φωτογραφία του αγνώριστου Ιγκουαΐν: Κανείς δεν πιστεύει οτι είναι αληθινή

Χαμός στα social με πρόσφατη φωτογραφία του Γκονσάλο Ιγκουαΐν, με τους χρήστες του «Χ» να αναρωτιούνται εάν πρόκειται για αληθινή εικόνα ή για δημιουργία του ΑΙ.

Ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν αποσύρθηκε από τη δράση το 2023 αποχαιρετώντας την Ίντερ Μαϊάμι, τον τελευταίο σταθμό της σπουδαίας καριέρας του. Έκτοτε, μένει μόνιμα στη Φλόριντα και πραγματοποιεί σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις στην περιοχή του Γουέστον, όπου διατηρεί μια τεράστια έπαυλη από το 2021.

Ο άνθρωπος που έχει σκοράρει περισσότερα από 120 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες εξαιτίας μιας φωτογραφίας που έβγαλε με έναν θαυμαστή του στο Μαϊάμι.

Ο 38χρονος πλέον Ιγκουαΐν εντοπίστηκε σε μαγαζί με αθλητικά είδη, εντελώς αγνώριστος με μακριά μαλλιά και μούσια, με τους χρήστες του «Χ» να αναρωτιούνται εάν η φωτογραφία που κυκλοφόρησε είναι αληθινή ή αν έχει υποστεί επεξεργασία με τη βοήθεια του ΑΙ.