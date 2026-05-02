Κάτοικο Μαϊάμι θέλει να κάνει τον Κασεμίρο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ! Η ομάδα των ΗΠΑ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τον έμπειρο Βραζιλιάνο για την ενίσχυση του άξονά της.

Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού η Ίντερ Μαϊάμι κινείται για την απόκτηση του πολύπειρου 34χρονου μέσου Κασεμίρο, που έχει πολυετή καριέρα και παραστάσεις σε Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για επικοινωνία του παίκτη με την ομάδα της Φλόριντα από τον Μάρτιο και πως ο ίδιος είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν διαρρεύσει ακόμα, ωστόσο ο παίκτης δείχνει να έχει προτεραιοποιήσει τον σύλλογο που αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, συγκριτικά με άλλες προτάσεις που έχει στο... τραπέζι.

Τη φετινή σεζόν ο Κασεμίρο μετρά 33 συμμετοχές, 9 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με τη Σελεσάο έχει συνολικά 8 γκολ και 4 ασίστ σε 84 συμμετοχές.