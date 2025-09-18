Όπως γράφει άρθρο του ESPN, ο Αργεντίνος μάγος φέρεται να βρίσκεται «μια ανάσα» από το να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα του MLS.

Ο Λιονέλ Μέσι διανύει την 2η του σεζόν με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, όντας συνεχώς καθοριστικός για το σύνολο του Χαβιέρ Μασεράνο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το σόου απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς, όπου είχε γκολ και ασίστ στη νίκη με 3-1.

Στα 38 του χρόνια ο Αργεντίνος μάγος μετράει ήδη 62 γκολ και 30 ασίστ σε 70 παιχνίδια με τον σύλλογο ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Παρά τα λόγια του ίδιου πως δεν είναι βέβαιος αν θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026, ρεπορτάζ του ESPN αναφέρει πως ο «Ψύλλος» όχι μόνο δεν θα εγκαταλείψει το άθλημα, αλλά θα συνεχίσει για χρόνια.

Το εν λόγω δημοσίευμα γράφει πως οι δυο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε deal για νέο, πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ τονίζει πως απομένουν λίγες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει χρονική διάρκεια. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, το συμβόλαιο θα σταλεί για έγκριση στα γραφεία του MLS και έπειτα θα ανακοινωθεί.