Ο Αργεντίνος άσος ήταν για ακόμη μια φορά απολαυστικός και κομβικός για την ομάδα του, οδηγώντας τη στη νίκη... «εκδίκηση» απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9).

Ήταν ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου, όταν οι Σιάτλ Σάουντερς επικρατούσαν με άνεση 3-0 της Ίντερ Μαϊάμι και στερούσαν από τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του τον τίτλο του 2ου Leagues Cup.

Δεκαέξι μέρες αργότερα, το σύνολο του Χαβιέρ Μασεράνο πήρε έστω και... άτυπη «εκδίκηση» απέναντι στους Σιάτλ, κερδίζοντας αυτή τη φορά με 3-1 και φτάνοντας τις 14 νίκες στο MLS. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μια φορά ο Μέσι. Ο Αργεντίνος μάγος στο 12ο λεπτό έβγαλε... φάτσα με τον αντίπαλο κίπερ τον Ζόρντι Άλμπα, και ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0.

Έτσι, ο 38χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου έφτασε τις 390 ασίστ στην καριέρα του, ενώ στη συνέχεια, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Άλμπα να κάνει την διαγώνια μπαλιά και τον Μέσι με προβολή στο δεύτερο δοκάρι να σκοράρει για το 2-0 (41').

Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

Στο 52' ο Φραι σημείωσε το 3-0, με τους φιλοξενούμενους απλώς να μειώνουν στο 69ο λεπτό με τον Βάργκας.