Μέσι: Νέο σόου με γκολ και ασίστ απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς (vid)
Ήταν ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου, όταν οι Σιάτλ Σάουντερς επικρατούσαν με άνεση 3-0 της Ίντερ Μαϊάμι και στερούσαν από τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του τον τίτλο του 2ου Leagues Cup.
Δεκαέξι μέρες αργότερα, το σύνολο του Χαβιέρ Μασεράνο πήρε έστω και... άτυπη «εκδίκηση» απέναντι στους Σιάτλ, κερδίζοντας αυτή τη φορά με 3-1 και φτάνοντας τις 14 νίκες στο MLS. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μια φορά ο Μέσι. Ο Αργεντίνος μάγος στο 12ο λεπτό έβγαλε... φάτσα με τον αντίπαλο κίπερ τον Ζόρντι Άλμπα, και ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0.
Messi ➡️ Jordi ⚽🤩 pic.twitter.com/FO6uyqKM1X— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025
Δείτε ΕπίσηςΟ Μέσι τα έκανε... μανταρα σε εκτέλεση πέναλτι α-λα Πανένκα και η Ιντερ Μαΐάμι ταπεινώθηκε!
Έτσι, ο 38χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου έφτασε τις 390 ασίστ στην καριέρα του, ενώ στη συνέχεια, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Άλμπα να κάνει την διαγώνια μπαλιά και τον Μέσι με προβολή στο δεύτερο δοκάρι να σκοράρει για το 2-0 (41').
Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025
Στο 52' ο Φραι σημείωσε το 3-0, με τους φιλοξενούμενους απλώς να μειώνουν στο 69ο λεπτό με τον Βάργκας.
