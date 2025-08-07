Η Λος Άντζελες έσπασε κάθε ρεκόρ στo MLS, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του Χέουνγκ - Μιν Σον από την Τότεναμ.

Ο Χέουνγκ - Μιν Σον μετακόμισε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για χάρη της Λος Άντζελες, σε μία μεταγραφή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στο MLS. Μετά την πολυετή θητεία του στην Τότεναμ ως αρχηγός και τη κατάκτηση του τροπαίου του Europa League, ο Νοτιοκορεάτης έκανε το επόμενο βήμα στη καριέρα του ως το ακριβότερο deal στην ιστορία του αμερικάνικου πρωταθλήματος.

Το MLS ανεβάζει το επίπεδο του με τις προσθήκες που κάνει τα τελευταία χρόνια και οι ομάδες του δε διστάζουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη δίνοντας υπέρογκα ποσά. Ο Σον με 24,4 εκατ. ευρώ ξεπέρασε στη σχετική λίστα τους Κέβιν Ντένκει και Εμανουέλ Λατέ Λαθ με 14,9 και 20,2 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Ο 33χρονος προηγουμένως είχε αποχαιρετήσει τους Σπερς με δάκρυα στα μάτια, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με υπδεχθήκατε στο Βόρειο Λονδίνο και με είδατε να εξελίσσομαι. Ζήσαμε πανέμορφες στιγμές, αλλά και όταν υπέφερα, εσείς ήσασταν εκεί. Μείνατε μαζί μου και εγώ έμεινα μαζί σας. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν αρχηγός αυτής της ομάδας, αλλά πάντα ονειρευόμουν να κατακτήσω κάτι μαζί σας. Κατακτήσαμε το Europa League και όλοι εσείς το αξίζατε. Ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια...», ανέφερε μεταξύ άλλων στον επίλογό του.