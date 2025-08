Με δάκρυα στα μάτια, ο Χέουνγκ-Μιν Σον αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Τότεναμ μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσαν οι Spurs στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από μία δεκαετία συνεχούς και αδιαμφισβήτητης προσφοράς, ο Χέουνγκ-Μιν Σον έγραψε τον επίλογό του στο μεγάλο κεφάλαιο της Τότεναμ.

Τα δάκρυα του Νοτιοκορεάτη πήγασαν από την καρδιά του και δηλώνουν με τον πλέον αυταπόδεικτο τρόπο πόσα πολλά σήμαινε και θα σημαίνει για τον ίδιο αυτός ο σύλλογος, όπου αγαπήθηκε χωρίς ανταλλάγματα.

Έκλαψε μία φορά όταν ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει, έκλαψε και δεύτερη όταν έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Spurs. Και το ξαναέκανε, αυτή τη φορά αποχαιρετώντας επίσημα τους οπαδούς της Τότεναμ, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με υπδεχθήκατε στο Βόρειο Λονδίνο και με είδατε να εξελίσσομαι. Ζήσαμε πανέμορφες στιγμές, αλλά και όταν υπέφερα, εσείς ήσασταν εκεί. Μείνατε μαζί μου και εγώ έμεινα μαζί σας. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν αρχηγός αυτής της ομάδας, αλλά πάντα ονειρευόμουν να κατακτήσω κάτι μαζί σας. Κατακτήσαμε το Europa League και όλοι εσείς το αξίζατε. Ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια...», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η Τότεναμ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Σον στην Λος Άντζελες, εκεί όπου ο 33χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του. Η μεταγραφή του θα κοστίσει στην ομάδα του MLS ένα ποσό της τάξεως των 23 εκατ. ευρώ που αποτελεί και ρεκόρ στην ιστορία της αμερικανικής λίγκας!

The Club can confirm the permanent transfer of Heung-Min Son to LAFC.



Thank you will never be enough, Sonny.