Ο Πεπ Μπιέλ ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι κομβικός για την ομάδα του, αφού με δική του ασίστ η Σάρλοτ επικράτησε με 2-1 του Νάσβιλ και επέστρεψε στις νίκες.

Σε ανοδική αγωνιστική πορεία συνεχίζει να βρίσκεται ο Πεπ Μπιέλ, ο οποίος ήταν για μία ακόμα φορά φέτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Ο Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Σάρλοτ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ που πέτυχε ο Τοκλομάτι για την Σάρλοτ στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Μπιέλ ξεκίνησε και πάλι στην τριάδα των μέσων στο 4-3-3 του αμερικανικού κλαμπ και στο 90ο λεπτό έβγαλε μία υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Τοκλομάτι, ο οποίος έκανε τρομερή ενέργεια, αποφεύγοντας αρχικά το οφσάιντ και στην συνέχεια τερματοφύλακα και αμυντικό με ωραίο τσίμπημα, σκοράροντας προ κενής εστίας για το 2-1, ολοκληρώνοντας έτσι την ανατροπή της Σάρλοτ.

Ο 28χρονος Ισπανός μετράει 2 γκολ και 5 ασίστ σε 7 παιχνίδια την φετινή σεζόν του MLS.

Δείτε την ασίστ του Μπιέλ:

Toklomati with the touch and finish 🔥 pic.twitter.com/khGxcbjT6r