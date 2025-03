Ο Μπιέλ έκανε ματσάρα μ' ένα γκολ και δύο ασίστ και πήρε το... στέμμα του (vid)

Ο Πεπ Μπιέλ έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη της Σάρλοτ με 4-1 επί των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ και μετά το τέλος του μάτς πήρε το στέμμα του κι έκατσε στον θρόνο του.

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο MLS έκανε τα ξημερώματα της Κυριακής (23/03) ο δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Σάρλοτ, Πεπ Μπιέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι στη νίκη της ομάδας του με 4-1 επί των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ο Ισπανός επιθετικός χαφ αρχικά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 11ο λεπτό, όταν η μπάλα κόντραρε από το γύρισμα που επιχείρησε συμπαίκτης του και του στρώθηκε στα όρια της περιοχής, με κείνον να κάνει ένα εξαιρετικό πλασέ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

The run from Doumbia ➡️ Biel's finish Starting the match off with a BANG 💥 pic.twitter.com/OEDzAUfOhU

Στο 40' ο Ισπανός, που αγωνίστηκε στον χώρο του κέντρου στο χθεσινό ματς, έβγαλε μία υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, σημαδεύοντας τον Μπρόνικο, που βγήκε τετ α τετ, πέρασε τερματοφύλακα και αμυντικό και σκόραρε για το 3-0.

Στο 52' ο Μπιελ «χτύπησε» ξανά, αφού έβγαλε νέα υπέροχη μπαλιά, αυτή τη φορά για τον Καλντερόν Βάργκας, που εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που είχε κι έκανε την κούρσα μέχρι την περιοχή των αντιπάλων και τελείωσε ιδανικά την φάση για το 4-0.

Nothing quite like a 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐅𝐥𝐢𝐩 👏



First one of the season for Kerwin! pic.twitter.com/z16DtrqTGr