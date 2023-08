Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει το... βιολί του στην Ίντερ Μαϊάμι βοηθώντας την να περάσει στους «16» του Leagues Cup με δύο γκολ κόντρα στο Ορλάντο (πέντε σε τρία ματς), αφήνοντας μάλιστα το πέναλτι για το δεύτερο γκολ στον συμπαίκτη του και θυσιάζοντας έτσι το χατ-τρικ!

Ασταμάτητος με το... καλησπέρα στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι! Μετά το μυθικό απευθείας φάουλ-buzzer beater στο ντεμπούτο του και τα δύο γκολ επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη, ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει με τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό να τινάζει τα δίχτυα στο Leagues Cup, τη διοργάνωση μεταξύ MLS και της Λίγκας του Μεξικού. Εκεί που η Ίντερ Μαϊάμι πήρε το εισιτήριο για τους «16» (3-1 το Ορλάντο), χάρη σε δεύτερη σερί ντοπιέτα από τον... αγριεμένο Pulga.

Ο Λέο είδε τους συμπαίκτες του να τον βρίσκουν με «κλειστά μάτια» και στο 7ο λεπτό, μετά από αντεπίθεση ο Τέιλορ σέρβιρε το 1-0 και ο Μέσι με φανταστικό στοπάρισμα της μπάλας με το στήθος και βολέ άνοιξε το σκορ.

