Η Ίντερ Μαϊάμι συνέτριψε την Ατλάντα του Γιακουμάκη: Δύο γκολ και ασίστ ο Μέσι (vids)

Στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με την Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι έβαλε δύο γκολ και μοίρασε και ασίστ καθώς η ομάδα του νίκησε 4-0 την Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη στο League Cup, εξασφαλίζοντας μια θέση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Χόρχε Μας, έχει μια πολύ έντονη ανάμνηση από το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέσι: την εικόνα του να τρέχει να αγκαλιάσει την οικογένειά του αφού εκτέλεσε το φάουλ σκοράροντας το νικητήριο γκολ και εδραίωσε μια νέα εποχή για τον σύλλογο και το MLS.

«Αυτό ήταν για τους οπαδούς. Αυτή η κοινότητα είναι πεινασμένη», δήλωσε ο Μας. Η συνέχεια που έδωσε ο Μέσι το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ του «δικού μας» Γιώργου Γιακουμάκη (ξεκίνησε βασικός στο ματς) έδειξε την επίδραση που μπορεί να έχει ένας παίκτη σε έναν ολόκληρο σύλλογο!

Η Ίντερ Μαϊάμι έκανε επίδειξη δύναμης επί της αντιπάλου της επικρατώντας με το εμφατικό 4-0. Ο μεγάλος σταρ της ομάδας σκόραρε δύο φορές μέσα στα πρώτα 22 λεπτά της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε την... παράστασή του μοιράζοντας ασίστ στον Τέιλορ που σκόραρε επίσης δις.

Η Ίντερ Μαϊάμι πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 3-0 για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Πιο αναλυτικά, στο 8ο λεπτό, ο Μέσι πήρε μια πάσα από τον επί χρόνια συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα Σέρχιο Μπούσκετς, όρμησε μπροστά και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι, προτού πάρει το ριμπάουντ για το 1-0. Στη συνέχεια, στο 22ο λεπτό, ο Αργεντινός έβαλε το Μαϊάμι μπροστά με 2-0 από πάσα του Ρόμπερτ Τέιλορ.

GO OFF, LEO MESSI.



A 20-minute brace for @InterMiamiCF's star man. pic.twitter.com/vzrDobOFRc