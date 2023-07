Ντεμπούτο ανάλογο της λάμψης και του ονόματός του επιφύλασσε ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς ο Αργεντινός θρύλος χάρισε τη νίκη στη νέα του ομάδα επί της Κρουζ Αζούλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 90+4'!

Το φαινόμενο Λιονέλ Μέσι δεν έχει σύνορα. Ακόμα και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, ο Αργεντινός θρύλος συνεχίζει να μαγεύει με το δικό του απαράμιλλο στυλ και φρόντισε να χαρίσει μια μοναδική στιγμή στο κοινό της νέας του ομάδας, Ίντερ Μαϊάμι. Στο ντεμπούτο του, με τον πιο «εκκωφαντικό» τρόπο.

Ο Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά σε επίσημο ματς τη ροζ φανέλα του κλαμπ του Ντέιβιντ Μπέκαμ, στο Leagues Cup απέναντι στην μεξικανική Κρουζ Αζούλ. Και έκανε το Φορτ Λόντερντεϊλ να σειστεί σε δύο χρόνους. Πρώτα κατά την είσοδό του στο παιχνίδι ως αλλαγή, στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης κι έπειτα με... πολλαπλάσιο ρήγμα στις καθυστερήσεις του ματς, πετυχαίνοντας το γκολ της νίκης με απευθείας φάουλ!

The moment we’ve been waiting for.



Welcome to the show, Lionel Messi. pic.twitter.com/3NYCnVOpx9