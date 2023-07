Μέσι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξα αυτή την πόλη και το project της Ίντερ Μαϊάμι»

Ο Λιονέλ Μέσι εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία προς τον κόσμο της Ίντερ Μαϊάμι, ευχαριστώντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που τον έφερε στον σύλλογο του MLS.

Ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που «τα έκανε όλα εύκολα» κατά την ομιλία του στην επίσημη παρουσίασή του στο κοινό της Ίντερ Μαϊάιμι και ορκίστηκε να φέρει την επιτυχία στην ομάδα και να «διασκεδάσει πολύ» στο MLS. Ο Αργεντινός σταρ εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία προς τον κόσμο της ομάδας που συγκεντρώθηκε για να τον καλωσορίσει...

Ο πρωταθλητής κόσμου βγήκε μπροστά στους νέους του οπαδούς και περιέγραψε την επιθυμία του να ξεκινήσει μια νέα εποχή επιτυχιών στη νέα του ομάδα. «Σας ευχαριστώ πολύ», είπε αρχικά ο Λίο υπό έντονες επευφημίες. «Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του Μαϊάμι για αυτή την υποδοχή, αυτή τη στοργή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη και την αγάπη που μου δώσατε. Αυτό συνέβη τόσο γρήγορα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που είμαι μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζοσέ (Μας, συνιδιοκτήτη του Μαϊάμι), τον Ντέιβιντ (Μπέκαμ) για την υποδοχή. Τα κάνουν όλα εύκολα για εμάς, όλα είναι θεαματικά από τότε που φτάσαμε. Θέλω πραγματικά να αρχίσω να προπονούμαι και να αγωνίζομαι. Θέλω να κερδίζω για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ο σύλλογος. Ελπίζω ότι θα μας ακολουθήσετε, όπως κάνατε από την αρχή της σεζόν. Ευχαριστώ τους νέους μου συμπαίκτες για το καλωσόρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξα αυτή την πόλη με την οικογένειά μου, που επέλεξα αυτό το project. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε καλά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για αυτή τη μέρα».

Messi🗣️: "I have no doubt that we will have a lot of fun here, we will have a great time and beautiful things will happen."



pic.twitter.com/5Ei1lEbUIA