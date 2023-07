Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παραλίγο να... επισκιάσει τον Λιονέλ Μέσι για όλους τους λάθος λόγους το βράδυ της Κυριακής, καθώς παραλίγο να πέσει κάτω βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο.

Η τελετή για το καλωσόρισμα του Λιονέλ Μέσι καθυστέρησε λόγω καταρρακτώδους βροχής και καταιγίδας στο Μαϊάμι και όταν τελικώς αποφασίσθηκε να προχωρήσει το σχέδιο για τη βραδιά, δεν είχε κοπάσει εντελώς. Έτσι παραλίγο να την πατήσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ένας από τους συνιδιοκτήτες της Ίντερ Μαϊάμι, έβγαινε στο γήπεδο μέσω ενός διαδρόμου, εθεάθη να χάνει την ισορροπία του για κλάσματα του δευτερολέπτου με τις κάμερες του κόσμου να τον καταγράφουν.

Ευτυχώς, ο 48χρονος αφού ταλαντεύτηκε για λίγα δευτερόλεπτα, ανέκτησε την ισορροπία του και κατάφερε να παραμείνει όρθιος. Στάθηκε μάλιστα ακίνητος με τα χέρια του απλωμένα σε ένδειξη ανακούφισης. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Χόρχε Μας - επίσης ιδιοκτήτης του συλλόγου- που κούνησε αστειευόμενος τα χέρια του μπροστά του, προσποιούμενος ότι γλιστράει κι αυτός.

Ο Μπέκαμ δεν άφησε τη στιγμή του πανικού του να τον ταράξει για το υπόλοιπο της τεράστιας βραδιάς για τον ίδιο και την Ιντερ Μαϊάμι. Αφού τελικά κατάφερε να βγει στη σκηνή σώος και αβλαβής, έβγαλε μια συγκινητική ομιλία που αναλογιζόταν το ταξίδι του ως ιδιοκτήτης της ομάδας, προτού καλωσορίσει τον αναμφισβήτητα καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών στο MLS.

Δείτε το βίντεο:

David Beckham almost fell while walking on stage to introduce Lionel Messi.



A literal mess, this unveil coverage and situation. 😬



