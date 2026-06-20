Κασεμίρο: Έκλεισε στην Ίντερ Μαϊάμι ο Βραζιλιάνος
Στο επόμενο βήμα στην καριέρα του φαίνεται πως κατέληξε ο Κασεμίρο. Αφού είχε ανακοινώσει εδώ και μήνες πως δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Βραζιλιάνος χαφ έδωσε τα χέρια με την Ίντερ Μαϊάμι για να παίξει στο MLS.
Τη μεταξύ τους συμφωνία αποκάλυψε ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος πρόσθεσε πως απομένει το διαδικαστικό κομμάτι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Συμπληρώνεται μάλιστα πως ο Βραζιλιάνος ήθελε να αγωνιστεί στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι και για πρώτη φορά να μην τον έχει ως αντίπαλο, αλλά ως συμπαίκτη!
Οι δυο τους άλλωστε ανήκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα μέχρι το 2021, όταν ο Αργεντινός φορούσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και ο Βραζιλιάνος εκείνη της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ο 34χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 35 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με απολογισμό εννέα γκολ και δυο ασίστ.
Κατάφερε μάλιστα να κερδίσει το χειροκρότημα παρά την ταραχώδη του πορεία στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς τους τελευταίους μήνες ανάκτησε το καλό του πρόσωπο και ικανοποίησε ομάδα και κόσμο.
🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.
Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM
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