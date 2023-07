Ακόμα και με τρίωρη καθυστέρηση η Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε να οργανώσει μια φαντασμαγορική βραδιά για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στο αμερικανικό κοινό.

Η καταρρακτώδης βροχή, οι θυελλώδεις άνεμοι και η τρίωρη καθυστέρηση μπορεί να μετέτρεψαν σε περιπέτεια την πολύκροτη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι την Ίντερ Μαϊάμι, όμως τελικά αποδείχθηκε πως ούτε η θεομηνία της Φλόριντα ήταν αρκετή για να σταματήσει το αναπόφευκτο.

Αφού οι ουρανοί καταλάγιασαν, ο κόσμος μαζέυτηκε στις εξέδρες του «DRV PNK Stadium» και περίπου 18.000 φίλοι του ποδοσφαίρου υποδέχθηκαν με θέρμη τον Αργεντινό αστέρα, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωσή του ως νέο μέλος του MLS.

