Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε και στο τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που αγωνίστηκε ως βασικός συνεχίζοντας τις εκπληκτικές του επιδόσεις. Βασικός αγωνίστηκε ο Φούντας, μπήκε ως αλλαγή ο Κούτσιας.

Συνεχίζει το... βιολί του ο ασταμάτητος Γιώργος Γιακουμάκης! Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε και στο τέταρτο ματς που ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ συνεχίζοντας το εκρηκτικό του ξεκίνημα στο MLS. Αυτή τη φορά σκόραρε μόλις στο τέταρτο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του κόντρα στο Τορόντο, όταν ο Λένον εκτέλεσε το κόρνερ κι εκείνος έπιασε μία υπέροχη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Κάπως έτσι ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε μόλις ο έβδομος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σκοράρει και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια που αγωνίζεται ως βασικός με την ομάδα του και ο δεύτερος την φετινή σεζόν, μετά τον Αμίνε Μπασί των Χιούστον Ντάιναμο.

4 - @ATLUTD's Giorgos Giakoumakis is the seventh player in MLS history to score in each of his first four career starts, and the second to do so this season (A. Bassi). Immediate. pic.twitter.com/0NeNvEA9Hy