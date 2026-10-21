Συναγερμό έχει προκαλέσει στην Παρί Σεν Ζερμέν ο νέος τραυματισμός του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να επικράτησε της Μπαρτσελόνα χθες (20/10) με 4-2, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο στην πορεία του αγώνα έχασε, λόγω τραυματισμών, τρεις βασικούς της παίκτες, τον Μαρκίνιος, τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, με τον τραυματισμό του τελευταίου να είναι ο πιο σοβαρός.

Αναλυτικότερα, ο Γεωργιανός επιθετικός, λίγο πριν συμπληρωθεί η πρώτη ώρα αγώνα, έπεσε στο έδαφος, κρατώντας σφιχτά το γόνατο του και σφαδάζοντας από τον πόνο, προτού λάβει τις πρώτες βοήθειες και τελικά αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού των Παριζιάνων, καθώς δεν ήταν σε θέση να πατήσει το πόδι του

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Equipe» υπάρχουν ανησυχίες ότι ο διεθνής εξτρέμ μπορεί να έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο, με την πιθανότητα αυτή να μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί μόνο μετά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη (21/10), με τον Κβαρατσχέλια να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού, αλλά και ο χρόνος της απουσίας του.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, τότε ο παίκτης θα οδηγηθεί άμεσα σε χειρουργείο, με το διάστημα της αποθεραπείας του να υπολογίζεται γύρω στους 6-7 μήνες, γεγονός που θα σημάνει πρόωρο τέλος στη φετινή του σεζόν.