Αν και δυσκολεύτηκε, η Παρί πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 κόντρα στο Στρασβούργο για την 7η αγωνιστική της Ligue 1 και ανέβηκε στην κορυφή.

Tα βρήκε δύσκολα στην αρχή η Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στο Στρασβούργο για την 7η αγωνιστική της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν το προβάδισμα από το 17ο λεπτό, ωστόσο ο Ζαμπάρνι βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 77 ', ο Ντεμπελέ πέντε λεπτά πριν το φιναλέ, έκανε την ανατροπή για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και ο Ντουέ σφράγισε τη νίκη στο 90+3'.

Αν και η Παρί ξεκίνησε στον αγώνα με δύο ευκαιρίες, πρώτα στο 9' με το σουτ του Ακλιούς να περνά ελάχιστα πιο δίπλα από το δεξί δοκάρι και έπειτα με την κεφαλιά του Φεράν Τόρες στο 11', το Στρασβούργο κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 17΄. O Γιασίν πάσαρε στον Ρεινά και αυτός έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

O Μπάλντε στο 33' παραλίγο να βρει και δεύτερο τέρμα για την ομάδα του, ωστόσο η μπάλα πέρασε για λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισαν οι γηπεδούχοι και στην επανάλψη, ο Σαφόνοφ κράτησε ανέπαφη την εστία του στο 50', με μία έξοχη επέμβαση στην κεφαλιά του Χάρντερ, ενώ συνέχισαν να ασκούν πίεση στην άμυνα της Παρί.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 70' καθώς κέρδισε πέναλτι για χέρι, ο Ουσμάν Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν βρήκε στόχο και το 1-0 παρέμεινε.

Μετά από μία ευκαιρία του Ακλιούς στο 76', ένα λεπτό αργότερα ήρθε και το γκολ για την Παρί. Ο Ντεμπελέ έβγαλε τη σέντρα για τον Ζαμπάρνι και αυτός μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1.

Τίποτα δεν είχε τελειώσει όμως, και στο 85' ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έκανε την ανατροπή για την Παρί με σουτ έξω από την περιοχή, ενώ στο 90+3' , ο Ντουέ σφράγισε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.