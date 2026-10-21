Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως προχωράει σε καταγγελία στην UEFA για το πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στο στάδιο «Παρκ Ντε Πρενς» πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Μπαρτσελόνα κατήγγειλε την Παρί Σεν Ζερμέν στην UEFA για τo πανό που ξεδίπλωσαν οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας πριν από τον αγώνα της Τρίτης (20/10) για το Champions League.

Καθώς οι παίκτες των Καταλανών έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο του «Παρκ Ντε Πρενς» πριν από την έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί των Παριζιάνων που κάθονταν πίσω από την εστία, σήκωσαν ένα γιγάντιο πανό που έδειχνε τον πρωταγωνιστή από την διάσημη ταινία θρίλερ «Παρασκευή και 13» ντυμένο στα χρώματα του συλλόγου να κρατάει ένα αλυσοπρίονο και να καταστρέφει το σήμα της Μπαρτσελόνα, με τη λεζάντα από κάτω να γράφει: «Σφαγή, παριζιάνικου στιλ».

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα για να μιμηθούν τους σπινθήρες που προέρχονταν από το αλυσοπρίονο καθώς αυτό χτυπούσε το έμβλημα της ισπανικής ομάδας.

Οι Μπλαουγκράνα ανέφεραν στην καταγγελία στον εκπρόσωπο της UEFA, ο οποίος ήταν παρών στο στάδιο και κάποια άλλα μικρότερα πανό κατά της Μπαρτσελόνα που εμφανίζονταν στις κερκίδες και έγραφαν «P*t* Barça».

💥 El Barça denuncia ante la UEFA el tifo ultras del PSG: demasiado lejos en París https://t.co/K1A6LUQC4l October 21, 2026

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 4-2, με τους Ντεζιρέ Ντουρέ, Λούκας Ερνάντεζ, Βιτίνια και Φαμπιάν Ρουίζ να σκοράρουν και την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να φτάνει τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Champions League τη φετινή σεζόν.

Για το σύνολο του Φλικ, το οποίο ισοφάρισε δύο φορές με τους Τσάβι Εσπάρτ και Λαμίν Γιαμάλ, αυτή ήταν η πρώτη της ήττα στη σεζόν, δίνοντας τέλος στο απολύτο σερί 11 νικών.