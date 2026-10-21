Παρί Σεν Ζερμέν: Ρήξη χιαστού ο Κβαρατσχέλια, χάνει τη σεζόν
Το χειρότερο σενάριο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε για την Παρί Σεν Ζερμέν και γενικότερα τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού!
Ο άσος των πρωταθλητών Ευρώπης αποχώρησε από το παιχνίδι της Τρίτης με την Μπαρτσελόνα (4-2/) για την 3η αγωνιστική του Champions League, λίγο πριν την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, κρατώντας σφιχτά το γόνατό του, με το ιατρικό τιμ του κλαμπ να σπεύδει για τις πρώτες βοήθειες και την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο του Παρκ Ντε Πρες.
Ήδη από τα μεσάνυχτα, τα διεθνή ΜΜΕ προϊδέασαν για αυτή την εξέλιξη (σσ ρήξη χιαστού), κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσαν οι Παριζιάνοι το πρωί της Τετάρτης (21/10), ενημερώνοντας πως ο Γεωργιανός winger θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση πως και οι Ντεμπελέ, Μαρκίνιος θα μείνουν στα πιτς για μερικές εβδομάδες, ακολουθώντας θεραπεία.
Έτσι, η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 φαίνεται πως ολοκληρώθηκε εδώ για τον 25χρονο, με απολογισμό 2 γκολ και μια ασίστ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Communiqué médical après Barcelone @Aspetar 👉 https://t.co/83jMmiNuGF https://t.co/1zNSQHOM5n— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2026
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