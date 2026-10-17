Ligue 1: Πάτησε κορυφή η Λιλ μετά την ισοπαλία με τη Μπρεστ - Νίκη για τη Λανς
H Λιλ η οποία αν και βρέθηκε να χάνει από τη Μπρεστ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με το πέναλτι του Ζιρού και πλέον κάνει παρέα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό στην κορυφή, για την 7η αγωνιστική της Ligue 1.
Γκολ με το «καλημέρα» πέτυχε η Μπρεστ μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. O Λιορίς βρήκε τον Μπάλντε και εκείνος έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να απαντήστουν στο 17' με τον Γκοφί, αλλά η προσπάθειά του πέρασε για λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος ήταν για την Λιλ, όταν ο Αντρέ πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο κίπερ της Μπρεστ απέκρουσε θεαματικά την προσπάθειά του.
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Στο 64', ο Ζιρού ανέλαβε την εκτέλεση για το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, ήταν εύστοχος και έγραψε το 1-1 για τη Λιλ.
Τρουά - Λανς 1-3
Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά η Λανς κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να φύγει και με νίκη 3-1 από την έδρα της Τρουά.
Άτυχη στάθηκε η γηπεδούχος ομάδα στο 13', όταν ο Μονφρέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του άθελά του και έδωσε το προβάδισμα στην Λανς.
Ωστόσο στο 26', ο Ενκάντα διόρθωσε την κατάσταση με ένα απίθανο σουτ και έκανε το 1-1 για την Τρουά. Η Λανς από την άλλη έψαχνε το δεύτερο γκολ, είχε δοκάρι στο 39'και στο 45+2', o Tοβέν βρήκε τον Έντουαρτ, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του.
Αν και η Τρουά είχε μεγάλη ευκαιρία στο 51', οι φιλοξενούμενοι στο 55' τριπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Αγκιλάρ να σκοράρει με κεφαλιά για το τελικό 3-1.
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