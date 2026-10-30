Η Λιλ επικράτησε της Λανς με 1-0 στο ντέρμπι του γαλλικού βορρά, με τον Ολιβιέ Ζιρού να σκοράρει και να κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης.

Μπορεί να κοντραρίστηκαν σε... prime time zone, όμως το θέαμα που προσέφεραν Λιλ και Λανς στο λεγόμενο ντέρμπι του βορρα δεν ήταν ανάλογο, με τους γηπεδούχους ωστόσο να παίρνουν το πολύτιμο «τρίποντο», επικρατώντας με 1-0, χάρη στο γκολ του 40χρόνου Ολιβιέ Ζιρού.

Την σημαντικότερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο την είχαν οι «Λιλουά», με τον Ντιαουνέ να σουτάρει από το σημείο του πέναλτι και να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Ρισέρ. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν και πάλι αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Μπαπέ να μην μπορεί να νικήσει από κοντινή απόσταση τον Γάλλο τερματοφύλακα και να ανοίξει το σκορ.

Ο Τοβέν στο 58' βρέθηκε τετ α τετ με τον Οζέρ, αλλά ούτε εκείνος μπόρεσε να τον νικήσει και να βάλει την Λανς σε θέση οδηγού. Το «ρόδι» το έσπασε εν τέλει ο Ζιρού στο 86', με τον «αιεθαλή» επιθετικό να παίρνει το «ριμπάουντ» και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ένα πολύ όμορφο πλασέ, χαρίζοντας στην ομάδα του μία πολύτιμη νίκη.

Με το «τρίποντο» της αυτό η Λιλ σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 και τους 18 βαθμούς, στο -2 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία νωρίτερα μέσα στην ημέρα επικράτησε με 5-1 της Χάβρης.