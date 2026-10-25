Μονακό και Λιλ έμειναν στο 1-1 για την 8η αγωνιστική της Ligue 1 και πλέον βρίσκονται παρέα στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Λιλ προηγήθηκε με γκολ του Ίθαν Μπαμπέ, ωστόσο ο Μπρούνερ ισοφάρισε για την Μονακό, στέλνοντάς την στην κορυφή της Ligue 1, με τις δύο ομάδες να «συγκατοικούν» στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς.

Η Μονακό ήταν αυτή που κυριαρχούσε στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δυσκολευόταν να βρει χώρους στην πολύ καλά οργανωμένη Λιλ, η οποία μάλιστα άνοιξε το σκορ στο 24'.

Ο Ντιαουνέ βρήκε με μία εξαιρετική πάσα τον Ίθαν Μπαπέ, ο Γάλλος έκανε την κούρσα και στη συνέχεια έστειλε τη μπάλα στην εστία από το ύψος του πέναλτι, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να περιορίσουν την αντίπαλό τους, ωστόσο τα πράγματα δυσκόλεψαν για αυτούς στο 66', όταν έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης στον Νιάνζου.

Η Μονακό εκμεταλλεύτηκε αυτό το πλεονέκτημα και στο 74', ο Ντιόπ έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Μπρούνερ με τη σειρά του έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα, φέροντας το ματς στα ίσια και παράλληλα, την ομάδα του στη πρώτη θέση μαζί με τη Λιλ.