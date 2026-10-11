Η Ρεν επικράτησε 4-1 εντός έδρας της Οσέρ λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον ΟΦΗ για το Europa League.

Στο τελευταίο της τεστ πριν φιλοξενήσει τον ΟΦΗ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, η Ρεν επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-1 εντός έδρας της Οσέρ και επέστρεψε στις νίκες, πιάνοντας τη Λιλ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15' με ωραίο σουτ του Λεπόλ, ωστόσο μέσα σε δέκα λεπτά ήρθε η απάντηση από τον Άρτσερ, με την ανάπαυλα να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 1-1. Η Ρεν ανέκτησε το προβάδισμα στο 53' με τον Τομασόν, με το Ντιά να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, σκοράροντας δις μέσα σε ένα δίλεπτο!

Νωρίτερα, η Νις επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Στρασβούργου εντός έδρας, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Οι Αλσατοί πήραν το προβάδισμα με τον Εσούγκο στο 41', με το αυτογκόλ του Ντεμπά στο 45+2' να επαναφέρει άμεσα την ισορροπία και τον Κλος να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 81ο λεπτό.