Την Πέμπτη 15/10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στο «Stade Vélodrome», με στόχο την κατάκτηση της δεύτερης διαδοχικής νίκης στο Europa League.

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων του Μαρσέιγ - Ολυμπιακός για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους. Την Πέμπτη 15/10 στις 21:00 (τοπική ώρα και άρα στις 22.00 ώρα Ελλάδας), για τη 2η αγωνιστική του UEFA Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στο «Stade Vélodrome», με στόχο την κατάκτηση της δεύτερης διαδοχικής νίκης στη φετινή διοργάνωση, μετά την επικράτηση στην πρεμιέρα απέναντι στη Γιαγκελόνια.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τη σημαντική αναμέτρηση στη Μασσαλία συνεχίζεται για όλους τους φιλάθλους. Δείτε εδώ για τη διαδικασία εξασφάλισης εισιτηρίου για το παιχνίδι στη Γαλλία.