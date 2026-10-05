Ολυμπιακός: Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τη Μαρσέιγ
Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων του Μαρσέιγ - Ολυμπιακός για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους. Την Πέμπτη 15/10 στις 21:00 (τοπική ώρα και άρα στις 22.00 ώρα Ελλάδας), για τη 2η αγωνιστική του UEFA Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στο «Stade Vélodrome», με στόχο την κατάκτηση της δεύτερης διαδοχικής νίκης στη φετινή διοργάνωση, μετά την επικράτηση στην πρεμιέρα απέναντι στη Γιαγκελόνια.
Η διάθεση των εισιτηρίων για τη σημαντική αναμέτρηση στη Μασσαλία συνεχίζεται για όλους τους φιλάθλους. Δείτε εδώ για τη διαδικασία εξασφάλισης εισιτηρίου για το παιχνίδι στη Γαλλία.
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