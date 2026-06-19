Το Εφετείο των Βερσαλλιών επιβεβαίωσε ότι ο Αχράφ Χακίμι θα παραπεμφθεί σε δίκη για βιασμό τους επόμενους μήνες ενώπιον ποινικού δικαστηρίου.

Ο Άσχραφ Χακίμι γνωρίζει πλέον πού βρίσκεται και η απόφαση που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/6) από το ανακριτικό τμήμα του Εφετείου των Βερσαλλιών είναι απίθανο να τον ικανοποιήσει.

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση του δεξιού μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν κατά της απόφασης-που ελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο- να τον παραπέμψει σε δίκη ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου.

Συνεπώς, θα ξεκινήσει δίκη για τον Μαροκινό διεθνή, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα που γνώρισε μέσω Instagram και φέρεται να κάλεσε στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2023.